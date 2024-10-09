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Москва вышла в лидеры по увеличению стоимости аренды однокомнатных квартир

1:33
Недвижимость

В сентябре средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве увеличилась на 11,4 % по сравнению с августом и достигла 80 тысяч рублей. Москва стала лидером среди российских городов-миллионеров по росту стоимости съёмных однушек. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса Яндекс Аренда.

Москва вышла в лидеры по увеличению стоимости аренды однокомнатных квартир
Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

Второе место в рейтинге роста цен занял Краснодар. Там медианная ставка съёмных квартир увеличилась на 9,1 % и составила чуть более 28 тысяч рублей. На третьем месте находится Ростов-на-Дону. Однокомнатные квартиры здесь подорожали на 8,7 % и достигли почти 35 тысяч рублей, сообщает Газета.Ru.

Больше всего среди квартир других типов в Москве подорожали двухкомнатные квартиры. Их средняя стоимость аренды выросла на 6,8 % и составила 111 тысяч рублей. Медианная арендная ставка трёхкомнатных квартир в столице увеличилась на 7,2 % и достигла 171 тысячи рублей. Медианная ставка долгосрочной аренды студий в Москве составила почти 77 тысяч рублей (рост на 6,5 % за месяц). В других городах-миллионерах рост цен на аренду этих типов квартир был не таким заметным.

Исследование проводилось в сентябре.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. 

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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