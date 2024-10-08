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Торг и ипотека: эксперт рассказал, как сэкономить до 8% при покупке квартиры

1:35
Недвижимость

Специалист по недвижимости Олег Бендриков поделился рядом рекомендаций по экономии при покупке жилья, о чём сообщает интернет-ресурс "ОТР". В материале описаны несколько стратегий, которые помогут покупателям снизить расходы при приобретении недвижимости.

Торг и ипотека: эксперт рассказал, как сэкономить до 8% при покупке квартиры
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Бендриков отметил, что крупные российские банки предлагают клиентам возможность оформить ипотеку по индивидуальной ставке. В рамках этой программы заёмщик может сразу внести определённую выплату, что приведёт к снижению процентной ставки до 10 процентных пунктов. Однако, по мнению эксперта, этот метод не подходит тем, кто намерен быстро закрыть ипотеку, поскольку изначальные расходы могут перевесить выгоду. Для тех же, кто не спешит с погашением кредита, подобный подход способен существенно уменьшить общий размер выплат.

Бендриков также обратил внимание на возможность сэкономить, выбрав квартиру без ремонта или расположенную в менее привлекательных районах, таких как окрестности промышленных зон или кладбищ. Такие варианты, как правило, дешевле, что даёт шанс снизить затраты на покупку.

Кроме того, он указал на важность эффективного торга. При покупке жилья стоимостью более 10 миллионов рублей покупатели могут рассчитывать на скидку в размере от 7% до 8%. По его словам, застройщики новостроек также часто готовы идти на уступки, предлагая значительные скидки при покупке квартиры, особенно в текущих условиях рынка.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат. 

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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