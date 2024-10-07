Названы лидеры и аутсайдеры среди регионов России по доступности ипотеки в 2024 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В начале осени 2024 года ситуация с доступностью жилья в ипотеку в России демонстрирует значительные различия по регионам. Согласно рейтингу, опубликованному "РИА Новости", лишь 13,4% семей в стране могли позволить себе приобрести квартиру в кредит по рыночной ставке.

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Среди 85 российских регионов лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. Здесь более 35% семей имеют возможность приобрести двухкомнатную квартиру в кредит, что значительно выше среднего показателя по стране.

На другой стороне рейтинга расположились Дагестан, Севастополь и Республика Крым. В этих регионах покупка квартиры в ипотеку остаётся доступной менее чем для 3,5% семей, что подчёркивает серьёзные проблемы с доступностью жилья. Москва заняла 66-е место, где только 9,7% семей могут позволить себе приобрести жильё в кредит. Санкт-Петербург оказался на 53-м месте с показателем доступности в 11,2%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.



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