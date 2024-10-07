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Как почистить матрас: простые советы, которые сэкономят ваши деньги

1:40
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Удаление пятен и неприятных запахов с матраса, конечно, можно доверить профессиональной химчистке, но зачастую этого вовсе не требуется — справиться с этой задачей можно и самостоятельно, в домашних условиях.

Как почистить матрас: простые советы, которые сэкономят ваши деньги
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Если решили чистить матрас самостоятельно, избегайте средств, образующих обильную пену. Такая пена может глубоко проникнуть в ткань, и потом будет сложно её удалить. В случае, если остатки пены останутся, это может стать причиной возникновения аллергических реакций.

Также не рекомендуется использовать отбеливающие средства, особенно содержащие хлор. Помимо резкого запаха, хлор способен разрушать синтетические волокна, что существенно снижает срок службы матраса.

Первым делом пропылесосьте матрас с обеих сторон, желательно строительным пылесосом, который способен удалить пыль и грязь из глубины ткани. Для чистки можно использовать обычный стиральный порошок или другое подходящее средство для стирки. Разведите средство в горячей воде температурой 70-80 градусов.

Для приготовления раствора используйте примерно одну чайную ложку стирального порошка на литр воды. Полученную смесь налейте в пульверизатор и нанесите на загрязнённые участки. Можно также использовать губку для нанесения, главное не тереть слишком интенсивно, чтобы не повредить ткань и не образовать катышков.

После нанесения состава важно удалить остатки пены при помощи специальных салфеток из микрофибры, чтобы не осталось влаги и загрязнений.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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