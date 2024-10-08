Как убрать плесень в ванной: простые и эффективные методы

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как избавиться от плесени в ванной комнате

Чтобы очистить ванную комнату от плесени, используйте такие средства, как уксус или спирт. Метиловый или медицинский спирт является чрезвычайно эффективным средством для удаления плесени на стенах и сантехнике.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Уксус можно использовать для очистки гладких поверхностей: стен, ванн, потолков, полов. Этот продукт подходит для небольших поражений плесенью и не удалит много грибковых спор. Чтобы удалить плесень, налейте немного уксуса или спирта на губку или тряпочку. Протрите пятна от плесени до полной чистоты. Затем смойте под высоким давлением воды.

Если плесень трудно поддается очистке, то оставьте изделие на стенках на несколько минут, чтобы вещество успело подействовать. После уборки хорошо проветрите ванную комнату.

В дальнейшем следите за ранними признаками на стенах и потолке. Убедитесь, что в ванной комнате хорошая вентиляция. Откройте окна и двери. Выбросьте ковры, занавески для душа, мебель и полотенца, если на них есть признаки плесени.

Какие меры предосторожности важно соблюдать

При удалении плесени из ванной комнаты важно защитить свое здоровье. Поэтому при уборке надевайте силиконовые перчатки, защитную дыхательную маску и защитные очки.

Также важно перед уборкой открыть окна в доме и обеспечить хорошую вентиляцию. Если вы не можете удалить плесень в ванной комнате самостоятельно, доверьте эту работу профессионалам. В некоторых случаях необходимо менять покрытие стен, пола или потолка. Если вентиляции недостаточно, используйте специальные осушители.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.





Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.