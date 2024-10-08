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Строительный эксперт Васильев рассказал, для каких ремонтных работ требуется согласование

Недвижимость

Перед началом ремонтных работ важно определить, какие действия требуют согласования, а какие можно выполнять без него. Фёдор Васильев, эксперт по строительным материалам и основатель компании "Главснаб", рассказал о нюансах, которые следует учесть заранее, чтобы избежать проблем с контролирующими органами.

Строительный эксперт Васильев рассказал, для каких ремонтных работ требуется согласование
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Васильев отметил, что без согласования можно провести ряд косметических работ, таких как покраска стен, замена напольных покрытий, установка сантехники и осветительных приборов.

"Также не возбраняется перепланировка, но есть некоторые ограничения: перенос перегородок не должен занимать более 25% площади квартиры, вся процедура не должна нести ущерба несущим конструкциям,» — объяснил эксперт.

Расширение дверных и оконных проёмов в рамках существующих проёмов и соблюдение мер безопасности также допустимо без согласования. Установка ванны вместо душевой кабины или наоборот также не требует разрешения. Однако установка кондиционера требует согласования только в случае наружного крепления, пишет Газета.Ru.

Демонтаж несущих стен требует обязательного согласования в БТИ, за исключением случаев, когда имеется разрешение от проектной организации. Перенос кухни, санузла или газовой плиты также требует согласования и разработки проекта. Создание нового санузла в другом месте также должно быть согласовано и выполнено по проекту.

Эксперт рекомендует перед началом ремонта проконсультироваться с управляющей компанией о правилах и ограничениях на проведение работ в вашем доме. Затем получить разрешение от собственников в случае перепланировки, затрагивающей общедомовое имущество. Тщательное планирование и подготовка документов помогут успешно пройти процесс согласования и избежать возможных проблем.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Согласованность данных (иногда консистентность данных, англ. data consistency) — согласованность данных друг с другом, целостность данных, а также внутренняя непротиворечивость.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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