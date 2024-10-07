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Названы новостройки Петербурга, в которых зафиксирован самый большой остаток нераспроданных квартир

Недвижимость

Обилие нереализованных квартир в новостройках Петербурга, в частности на севере агломерации в Мурино, Буграх и Красногвардейском районе, является заметной проблемой для застройщиков.

Названы новостройки Петербурга, в которых зафиксирован самый большой остаток нераспроданных квартир
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, на октябрьский период в Мурине было доступно для продажи 6700 квартир. Такой высокий объем нераспроданных объектов связан с удаленностью части новостроек от метро, что снижает их привлекательность для покупателей.

В Буграх и Красногвардейском районе также высокий уровень нереализованных квартир — 4400 и 3830 соответственно. Эта ситуация может быть обусловлена нехваткой спроса и изменениями в экономической обстановке.

Примером проекта с значительным количеством не проданных квартир является жилой комплекс Lampo в Мурине, где продано только 1335 квартир из 2155. Некоторые другие проекты, такие как проект "Е.волюция" от компании E. Development, также сталкиваются с трудностями в продажах.

Среди застройщиков лидирует Группа ЛСР с 5900 квартирами в продаже, хотя это не говорит о полной отсутствии спроса. Некоторые проекты, например, "Ржевский парк", испытывают затруднения с продажами.

Компании, такие как "Мавис" и "РСТИ", имеют большие остатки непроданных квартир. Это свидетельствует об общей сложившейся ситуации на рынке недвижимости в регионе, требующей разработки новых стратегий для стимулирования спроса.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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