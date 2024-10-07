О чём молчат дизайнеры: три вещи, которые разрушают ваш интерьер

Немногие готовы регулярно обновлять декор своей квартиры в соответствии с модными тенденциями — это занятие может оказаться весьма затратным. К тому же часто не так просто избавиться от привычных вещей, которые так долго были частью интерьера.
Однако дизайнеры отмечают, что некоторые элементы уже выглядят устаревшими, и лучше избавиться от них, если хотите, чтобы квартира выглядела современно и стильно.
Одна рамка для нескольких фотографий
Такое решение с самого начала вызывало у дизайнеров сомнения, поскольку подобные рамки создают ощущение хаоса в интерьере. К тому же они не позволяют использовать крупные снимки, что снижает визуальную ценность декора. Идеальным правилом здесь будет: одна рамка — одна фотография.
Мотивирующие цитаты
После того как подобные украшения начали массово использовать в каждом кафе, их актуальность стремительно снизилась. Сегодня такие элементы делают интерьер дешёвым и больше напоминающим студенческое жильё, чем стильное пространство. От подобных украшений лучше отказаться.
Декор для кухни
Кухонные аксессуары, такие как магнитики, смешные фигурки и другие яркие предметы, часто выглядят нелепо и не сочетаются с остальным пространством. В стильной современной кухне они могут серьёзно испортить общий вид, нарушая гармонию и минимализм. Лучше отдать предпочтение более лаконичному декору.
Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
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Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.