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Открытые полки: простые приёмы для стильного оформления квартиры

1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Открытые полки — простой и доступный способ создать стильный интерьер в вашей квартире. Чтобы они приносили пользу и украшали пространство, нужно обладать чувством вкуса и правильно подбирать композиции.

Открытые полки: простые приёмы для стильного оформления квартиры
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Чистота и порядок  

Даже самое оригинальное решение может утратить свою привлекательность из-за пыли и беспорядка. Открытые полки быстро собирают грязь, поэтому регулярная уборка просто необходима. Кроме того, важно не перегружать полки вещами, чтобы избежать ощущения хаоса.

Ищите вдохновение

Не всегда легко сразу понять, какие предметы будут сочетаться друг с другом. Но открытые полки стали таким популярным элементом декора, что в интернете можно найти множество примеров для вдохновения. Кроме того, классические комбинации всегда остаются актуальными: например, гипсовый бюст в сочетании с минималистичной вазой и цветком. Универсальным вариантом также будет комбинация книг и свечей.

Цветовая гармония

Не все предметы подойдут для открытых полок. Важно учитывать не только их смысловую связь, но и гармонию цветов. Предметы, которые сочетаются по цветовой гамме, создают целостный и оригинальный эффект, делая пространство визуально более приятным.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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