Основные советы по выбору мягкой мебели для квартиры

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Мягкая мебель в интерьере квартиры играет важную роль, сочетая в себе эстетическую привлекательность и практическую функцию, поэтому к выбору стоит подходить с особым вниманием. Ушли в прошлое стандартные мебельные комплекты, и теперь актуальны новые подходы и критерии.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

На что стоит обращать внимание при выборе:

Материал

Важно выбирать износостойкие ткани, так как некачественные материалы быстро теряют внешний вид и нуждаются в реставрации. Для гостиной лучше остановиться на синтетических тканях, таких как велюр, флок или шенилл, а для спальни подойдут варианты с преобладанием натуральных компонентов.

Место

Перед покупкой желательно составить план комнаты с указанием размеров и продумать, как мебель будет располагаться в пространстве. Избыток мебели не в моде — лучше оставить больше свободного места для создания ощущения простора и уюта.

Цвет

Нет необходимости придерживаться исключительно нейтральных оттенков. Если ваша квартира оформлена в светлых тонах, мягкая мебель может стать отличным способом добавить яркие акценты. Главное — выбирать цвета, которые выглядят дорого и гармонично.

Форма

Необычные формы диванов и кресел сейчас на пике популярности. Вдохновением могут послужить лаунж-зоны в барах, где представлены экстравагантные и нестандартные решения.

Комфорт

Мебель должна быть не только красивой, но и удобной. Прежде чем покупать кресло или диван, не забудьте его протестировать — посидите, оцените удобство. Заказ мебели без предварительного знакомства в интернет-магазине может оказаться рискованным решением.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Дива́н — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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