Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем удобрять малину в октябре, чтобы она хорошо перезимовала?
Как восполнить дефицит фосфора: выбираем правильные сорта рыбы
Топ малоизвестных курортов России, где можно поправить здоровье
Любите картофель? Тогда вам стоит узнать этот рецепт картофельных долек
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Дикие койоты тоже умеют строить "щенячьи глазки"
ИИ прокладывает путь к памятникам древности в пустыне Руб-эль-Хали
Как навести порядок без лишних усилий: хитрости опытных клинеров
Как уменьшить перхоть в домашних условиях: советы трихолога

Основные советы по выбору мягкой мебели для квартиры

1:48
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Мягкая мебель в интерьере квартиры играет важную роль, сочетая в себе эстетическую привлекательность и практическую функцию, поэтому к выбору стоит подходить с особым вниманием. Ушли в прошлое стандартные мебельные комплекты, и теперь актуальны новые подходы и критерии.

Основные советы по выбору мягкой мебели для квартиры
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

На что стоит обращать внимание при выборе:

Материал

Важно выбирать износостойкие ткани, так как некачественные материалы быстро теряют внешний вид и нуждаются в реставрации. Для гостиной лучше остановиться на синтетических тканях, таких как велюр, флок или шенилл, а для спальни подойдут варианты с преобладанием натуральных компонентов.

Место

Перед покупкой желательно составить план комнаты с указанием размеров и продумать, как мебель будет располагаться в пространстве. Избыток мебели не в моде — лучше оставить больше свободного места для создания ощущения простора и уюта.

Цвет

Нет необходимости придерживаться исключительно нейтральных оттенков. Если ваша квартира оформлена в светлых тонах, мягкая мебель может стать отличным способом добавить яркие акценты. Главное — выбирать цвета, которые выглядят дорого и гармонично.

Форма

Необычные формы диванов и кресел сейчас на пике популярности. Вдохновением могут послужить лаунж-зоны в барах, где представлены экстравагантные и нестандартные решения.

Комфорт

Мебель должна быть не только красивой, но и удобной. Прежде чем покупать кресло или диван, не забудьте его протестировать — посидите, оцените удобство. Заказ мебели без предварительного знакомства в интернет-магазине может оказаться рискованным решением.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Дива́н — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто
Авто
Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Недвижимость
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
ИИ прокладывает путь к памятникам древности в пустыне Руб-эль-Хали
Как уменьшить перхоть в домашних условиях: советы трихолога
Как навести порядок без лишних усилий: хитрости опытных клинеров
Эксперты объяснили, почему утренние рейсы — лучший выбор для спокойного путешествия
Жизненно важный элемент: 7 неоспоримых доказательств, что нужно менять аккумулятор
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Восстанавливаем почву в теплице: лучшие приёмы для хорошего урожая
Климатологи предвидят тревожный рост температуры к 2100 году
Вы думаете, что эта ручка в машине лишняя? Вот почему она там на самом деле
Как коалы стали заложниками своей диеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.