Секрет чистого дома: простой способ борьбы с пылью на полках и столах

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Для успешного поддержания чистоты дома важно минимизировать накопление пыли, что особенно важно для хозяек, стремящихся к порядку. Некоторые дома удивляют своей чистотой и почти полным отсутствием пыли, в то время как в других приходится бороться с ней ежедневно. Так в чём же секрет?

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Чтобы пыль появлялась реже, уборку следует проводить с небольшой хитростью. Оказывается, достаточно воспользоваться обычным кондиционером для белья, чтобы пыль не возвращалась в течение недели после наведения порядка.

Сначала необходимо провести стандартную уборку, как обычно. Затем возьмите чистую тряпку и нанесите на неё небольшое количество кондиционера для белья. После этого протрите все поверхности в доме, уделяя особое внимание местам, где пыль скапливается чаще всего: открытым полкам, шкафам, подоконникам и столам.

Результат вас приятно удивит: чистота останется на дольше, а пыли будет заметно меньше, без лишних усилий и затрат времени.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.



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