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Назван эффективный способ очистки мягкой мебели от пыли и запахов

1:22
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Мягкая мебель требует регулярного ухода, поскольку со временем она может становиться источником неприятного запаха и скопления пыли, что отрицательно сказывается на здоровье. Многие используют пылесос для чистки диванов, что кажется логичным решением. Однако из-за глубины проникновения пыли пылесос оказывается неэффективным.

Назван эффективный способ очистки мягкой мебели от пыли и запахов
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Есть более действенный метод, который не только избавляет от пыли и грязи, но и нейтрализует неприятные запахи. К сожалению, многие современные хозяйки забывают об этом простом способе.

Возьмите старую, но чистую простыню, которая вам больше не нужна. Прополощите её в стиральной машине, добавив несколько капель эфирного масла для приятного аромата. Также можно использовать немного кондиционера. Затем обязательно отожмите простыню.

Полностью раскройте диван и накройте его влажной тканью. Используя инструмент для выбивания ковров, пройдитесь по поверхности в течение 10-15 минут. После этого уберите простыню. Для окончательной чистки можно протереть обивку влажной тряпкой и затем высушить. Результат — ни следа от пыли, грязи или запахов.

Эту процедуру стоит повторять регулярно для поддержания мебели в хорошем состоянии.

Уточнения

Дива́н — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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