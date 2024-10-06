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Как навести порядок без лишних усилий: хитрости опытных клинеров

1:04
Недвижимость

Люди, которые выбрали профессию, связанную с уборкой, благодаря любви к порядку, точно знают, как сделать процесс наведения чистоты быстрым, простым и эффективным.

Как навести порядок без лишних усилий: хитрости опытных клинеров
Фото: PxHere is licensed under CC0

Одной из главных рекомендаций является особое внимание к занавескам, так как они — один из самых коварных источников пыли в комнате. Однако нет нужды избавляться от них: достаточно использовать влажное полотенце, скрученное в рулон, чтобы выбить пыль, а затем пропылесосить помещение.

Клинеры советуют также использовать тряпки из микрофибры для уборки. Этот материал отлично справляется с загрязнениями, не оставляя разводов и ворсинок. Если микрофибру найти сложно, подойдёт и тряпка из 100%-го хлопка, например, старая детская пелёнка.

Ещё одна важная хитрость для успешной уборки: всегда сначала пылесосьте пол, а потом протирайте его влажной тряпкой. Так можно избежать прилипших к полу из-за воды волосков и мелкого мусора, что избавит от лишних усилий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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