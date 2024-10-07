Как быстро и эффективно убрать осколки разбитого стекла: пылесос не нужен

Чтобы эффективно убрать мелкий мусор с любой поверхности, подойдет бумажное полотенце, смоченное в воде.
Для этого промокните бумажным полотенцем место с битым стеклом. Такой способ поможет собрать мелкие стеклянные частицы. Вы также можете использовать толстые резиновые перчатки, чтобы не травмировать руки.
Скотч тоже можно использовать для удаления стекла с пола. Разрежьте ленту на небольшие полоски и оберните ее вокруг руки так, чтобы липкая сторона оказалась снаружи.
Затем аккуратно подбирайте кусочки. В целях безопасности, чтобы не травмировать руки, можно сначала надеть перчатки.
Специалисты не рекомендуют убирать битое стекло пылесосом.
Дело в том, что стекла могут легко порвать тканевый пылесборник внутри оборудования и застрять.
В пылесосах без мешка для пыли осколки стекла и частицы могут повредить внутренние компоненты, что может привести к порче бытовой техники.
Более крупные детали могут застрять в трубе и вызвать проблемы с эксплуатацией. Лучше всего использовать резиновые перчатки для сбора крупных осколков.
Сначала соберите все крупные стекла руками в перчатках и маленькие стекла с помощью влажного бумажного полотенца или листов газеты.
Соберите все фрагменты на листе бумаги. Затем скатайте листы аккуратно, чтобы не поранить руки, положите стакан в пакет или пакет и выбросьте его в мусорное ведро.
Стекло́ — вещество, один из самых древних и, благодаря разнообразию своих свойств — универсальный в практике человека материал.
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