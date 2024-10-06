Дизайнеры назвали три необычных способа зонирования для небольших квартир

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если квартира небольшая, это может создать определённые неудобства. Жильё кажется менее уютным, утончённым и практичным. Однако эксперты уверены, что эту проблему легко решить с помощью правильного зонирования пространства. Рассмотрим три эффективных приёма, которые помогут сделать это.

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Цвет

Самый доступный способ — использовать разные цвета для зонирования. Можно просто окрасить стены в разные оттенки или использовать контрастные обои. Акцентные стены не только помогают разделить пространство, но и добавляют выразительный элемент декора.

Лёгкие перегородки

Раньше для разделения пространства часто использовали гипсокартонные конструкции, которые казались слишком массивными. Сегодня выбор перегородок стал значительно шире. Самыми популярными считаются стеклянные перегородки, которые позволяют разделять зоны, не перегружая интерьер.

Мебель

Этот метод также популярен и относительно недорог. Для аккуратного зонирования часто применяют стеллажи, которые можно дополнить интересными предметами декора. Впрочем, подойдёт любая корпусная мебель, помогающая функционально разделить пространство.

Уточнения

Зони́рование — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.



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