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Эксперты рассказали о типичных ошибках при самостоятельном дизайне кухни

1:37
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Некоторые люди полагают, что создать дизайн-проект для собственного дома — задача простая, особенно когда в качестве образца используется шаблон из Интернета. Но то, что выглядит привлекательно на картинке, не всегда оказывается таким же удобным в реальной жизни.

Эксперты рассказали о типичных ошибках при самостоятельном дизайне кухни
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Эксперты выделяют пять типичных ошибок, которые часто допускаются при самостоятельном дизайне кухни:

Открытые системы хранения

Они могут выглядеть стильно, если сочетать их с закрытыми шкафами и поддерживать идеальный порядок. Открытые полки добавляют кухне домашнего уюта, но перегружать их предметами не следует.

Избыток техники

В маленькой кухне размещение множества мелких бытовых приборов создаёт ощущение хаоса. Даже для больших пространств это не всегда лучший выбор. Предпочтительнее универсальная техника, способная выполнять сразу несколько функций.

Множество деталей

Переизбыток акцентов разрушает гармонию и делает небольшое пространство визуально ещё меньше. Лучше ограничиться двумя-тремя выразительными элементами, создавая лаконичный и стильный дизайн.

Большой стол

Внушительный стол лишает кухню свободного пространства. Для маленьких помещений лучше выбирать лёгкие и компактные модели.

Тёмная отделка

Тёмные цвета зрительно сужают пространство, делая его мрачным и тесным. Оптимальный выбор для отделки кухни — светлые пастельные оттенки и продуманная система освещения, чтобы добавить воздушности и пространства.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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