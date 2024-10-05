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Как быстро и безопасно очистить вытяжку на кухне: советы по удалению жира, копоти и загрязнений

1:24
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чистая вытяжка на кухне лучше устраняет запахи, продукты горения и жир, обеспечивая комфорт и безопасность. Со временем фильтр вытяжки загрязняется и теряет свою эффективность, поэтому регулярная очистка – необходимое условие её правильной работы. Загрязнённый фильтр снижает мощность вытяжки, а скопления жира могут стать причиной возгорания.

Как быстро и безопасно очистить вытяжку на кухне: советы по удалению жира, копоти и загрязнений
Фото: en.wikipedia by EddieRider, PDM

На очистку решётки вытяжки потребуется всего 10-15 минут. Начните с демонтажа решётки, если конструкция вашей вытяжки это позволяет. Затем замочите её на 10 минут в растворе соли и лимонной кислоты – на один литр воды добавьте 4 столовые ложки соли и 3 чайные ложки лимонной кислоты. Для сильных загрязнений решётку можно прокипятить в этом растворе в течение 5 минут.

Для очистки фильтра и передних панелей используйте мягкую салфетку, смоченную в мыльном растворе. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду четверть стакана соды и несколько капель жидкости для мытья посуды. Поместите фильтр в этот раствор на 10-15 минут, после чего протрите его губкой, тщательно промойте и высушите полотенцем. Вместо замачивания фильтр можно прокипятить в мыльно-содовом растворе на протяжении 5 минут.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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