Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Уборка квартиры — занятие, которое отнимает много времени и сил, но сделать его легче можно, используя небольшие хитрости. Каждая хозяйка знает свои приёмы, чтобы сделать уборку менее утомительной.

Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Тем не менее, есть вещи, которые требуют регулярной чистки, чтобы поддерживать порядок и чистоту в доме. Некоторые из них лучше убирать ежедневно, другие — хотя бы раз в неделю.

Одежда

Оптимально стирать одежду раз или два в неделю, чтобы поддерживать её чистоту и гигиену. Выберите день, когда вам удобно, и посвятите пару часов стирке — так этот процесс станет частью вашего графика.

Ванная комната

Ванную, особенно если она объединена с туалетом, следует чистить как минимум раз в неделю. Это поможет предотвратить распространение бактерий и поддерживать гигиену в вашем доме.

Ковры

Пылесосить ковры нужно каждую неделю, чтобы не допускать накопления грязи и пыли. Чем дольше откладывать эту задачу, тем сложнее будет вернуть ковру его первоначальный вид, и, возможно, даже придётся прибегнуть к химчистке.

Постельное бельё

Стирайте постельное бельё еженедельно. За это время на нём накапливаются частицы кожи, пот и кожный жир, что может приводить к появлению прыщей и раздражения на коже. Регулярная стирка избавит вас от этих проблем и обеспечит здоровый сон.

Кухня

Жир и мелкие частицы пищи постоянно оседают на кухонных поверхностях. Чтобы предотвратить их накопление и поддерживать чистоту, кухня нуждается в еженедельной тщательной уборке.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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