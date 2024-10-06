Юрист Палюлин сообщил, когда и кому необходимо уплатить налог при продаже квартиры

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" и владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры" Антон Палюлин рассказал о нюансах налогообложения при продаже недвижимости.

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Физические лица обязаны уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости. Ставка налога составляет 13 % для резидентов и 30 % для нерезидентов (согласно статье 224 Налогового кодекса Российской Федерации). Налоговая база определяется как разница между доходом от продажи и расходами на приобретение недвижимости, пишет ИА RuNews24.ru.

Если физическое лицо владело недвижимостью более 5 лет или 3 лет для определённых категорий граждан (например, инвалидов), оно имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже. Однако доходы от продажи единственного жилого помещения, которое находилось во владении более 3 лет, не облагаются налогом.

Физические лица могут воспользоваться налоговыми вычетами при продаже недвижимости. Они имеют право на вычет в размере фактических расходов на приобретение недвижимости или в размере 2 млн рублей. Если квартира приобреталась супругами совместно, каждый из них вправе получить вычет в пределах своего лимита.

После покупки квартиры необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц. Ставка налога зависит от региона и составляет от 0 до 0,3 % от кадастровой стоимости. При покупке квартиры физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму уплаченного НДФЛ за предыдущие годы, что позволяет вернуть часть уплаченного налога. Вычет предоставляется по заявлению в налоговую инспекцию.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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