Как продлить срок службы любимому ковру: простые и полезные советы

Эффективно почистить ковер можно с помощью шампуня, жидкого мыла, раствора стирального порошка или спрея от ворса. Лучше всего использовать специальные средства, предназначенные для чистки ворса ковра. При выборе обращайте внимание на материал изделия.
Чтобы ухаживать за ковром в домашних условиях, важно чистить ковер 2-3 раза в неделю пылесосом на средней мощности, без использования вращающихся насадок.
Также можно использовать влажную уборку и отпаривание, если материал ковра это позволяет. Пылесосьте покрытие только в направлении ворса. Делайте влажную уборку раз в 2-3 месяца.
Если на поверхности есть серьезные загрязнения или пятна, используйте специальные средства для чистки ковров или содовый раствор.
Чтобы вернуть мягкость ворсу, используйте поваренную соль и пищевую соду в пропорции один к одному, перемешайте и распределите по поверхности ковра.
Оставьте изделие не менее чем на два часа. Если есть возможность, оставьте соль и соду на ковре на ночь. По прошествии времени подметите смесь веником. Однако лучше всего пылесосить ковер.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
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Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.