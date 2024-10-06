Как продлить срок службы любимому ковру: простые и полезные советы

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как лучше стирать ковер

Эффективно почистить ковер можно с помощью шампуня, жидкого мыла, раствора стирального порошка или спрея от ворса. Лучше всего использовать специальные средства, предназначенные для чистки ворса ковра. При выборе обращайте внимание на материал изделия.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Как правильно ухаживать за ковром

Чтобы ухаживать за ковром в домашних условиях, важно чистить ковер 2-3 раза в неделю пылесосом на средней мощности, без использования вращающихся насадок.

Также можно использовать влажную уборку и отпаривание, если материал ковра это позволяет. Пылесосьте покрытие только в направлении ворса. Делайте влажную уборку раз в 2-3 месяца.

Если на поверхности есть серьезные загрязнения или пятна, используйте специальные средства для чистки ковров или содовый раствор.

Как сделать ковер мягким и пушистым

Чтобы вернуть мягкость ворсу, используйте поваренную соль и пищевую соду в пропорции один к одному, перемешайте и распределите по поверхности ковра.

Оставьте изделие не менее чем на два часа. Если есть возможность, оставьте соль и соду на ковре на ночь. По прошествии времени подметите смесь веником. Однако лучше всего пылесосить ковер.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.





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