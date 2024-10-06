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Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать

1:19
Недвижимость

Как правильно стирать тюль

Следите за тем, чтобы температура воды не превышала 35°, и заранее растворите гель или порошок в чуть более горячей воде. Если на ткани остались въевшиеся разводы, аккуратно потрите их губкой для мытья посуды, смоченной в геле для стирки.

Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, CC BY-SA 3.0

Нельзя тереть тюль обычным способом, как и другие ткани. Если у вас есть люверсы и декор, поместите тюль в специальный мешок для белья. Используйте только жидкие очищающие средства. Установите деликатный режим на 30 градусов, установите минимальную скорость.

Не размещайте в барабане одновременно с тюлем другие предметы. В противном случае тонкая ткань будет мяться. Налейте жидкое моющее средство в нужный отсек машины. Можно добавить кондиционер для белья: он смягчает ткань и предотвращает появление складок.

Как отбеливать тюль при стирке

Растворите несколько столовых ложек поваренной соли в прохладной воде и замочите в ней тюль на 30-40 минут, после чего дайте воде стечь.

Затем поместите тюль в сетчатый мешок для белья, поставьте его на щадящий режим и обязательно используйте жидкое моющее средство для деликатной стирки.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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