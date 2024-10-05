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Как правильно использовать уксус для уборки в доме: полезные советы

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Недвижимость

Уксус — универсальное средство, которое можно использовать для множества бытовых задач. Опытные хозяйки всегда держат его под рукой, так как он быстро расходуется, особенно когда дело касается уборки. Уксус превосходно справляется с загрязнениями на зеркалах и окнах — достаточно нанести его в чистом виде или развести с водой, чтобы получить идеальный результат.

Как правильно использовать уксус для уборки в доме: полезные советы
Фото: PxHere is licensed under CC0

Кафель — другая область, где уксус незаменим. Он эффективно очищает межплиточные швы и избавляет плитку от мыльных разводов. При этом действие уксуса очень быстрое и заметное.

Что касается сантехники, то уксус помогает без труда очистить унитаз от жёлтых пятен и удалить известковый налёт с крана. Для этого можно использовать простой способ: пропитать бумажные полотенца уксусом и приложить их к загрязнённым местам, чтобы эффект был максимальным.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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