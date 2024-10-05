Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В горах Сочи провели реновацию популярной смотровой площадки
Мэр Парижа передала музею ОИ свой гидрокостюм, в котором она погрузилась в Сену
Простое решение проблемы беспорядка в багажнике
Конституционный суд РФ признал эвтаназию бродячих собак исключительной мерой
Неоновые акценты: как внедрить яркие цвета в повседневный макияж и гардероб
Автогиганты Европы восстали против пошлин на электромобили из Китая
Россиянам необходимо изучать новые места в поездке для отдыха мечты — исследование
НАСА нашло способ продлить жизнь зонда Вояджер-2 в космосе
Пищевая сода в автомобиле: полезные советы для водителей

Выбираем современный шкаф-купе: что учесть, чтобы не ошибиться с дизайном и функциональностью

1:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не каждый может позволить себе отдельную гардеробную, поэтому стоит задуматься о вместительном шкафе-купе. Но выбрать подходящий вариант среди множества моделей, цен и материалов бывает непросто.

Выбираем современный шкаф-купе: что учесть, чтобы не ошибиться с дизайном и функциональностью
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Вот несколько советов, на что обратить внимание при выборе шкафа-купе:

Тенденции

Чтобы шкаф не оказался слишком громоздким и неактуальным, сначала оцените текущие модные тренды. Избегайте чересчур смелых решений, таких как яркие цвета и фотопечать — подобные тренды быстро устаревают.

Лучше всего выбирать "облёгченную" классику в стиле минимализма: она совмещает практичность и компактность.

Вместительность

Шкаф должен быть достаточно большим, ведь чем больше места для хранения, тем лучше. Ищите модели с большим количеством отделений, чтобы разместить не только одежду и обувь, но и другие вещи.

Стилистика

Обратите внимание на нейтральный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. При выборе цвета ориентируйтесь на палитру, преобладающую в вашем доме.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Садоводство, цветоводство
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение Аудио 
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Автогиганты Европы восстали против пошлин на электромобили из Китая
Выбираем современный шкаф-купе: что учесть, чтобы не ошибиться с дизайном и функциональностью
Россиянам необходимо изучать новые места в поездке для отдыха мечты — исследование
НАСА нашло способ продлить жизнь зонда Вояджер-2 в космосе
Пищевая сода в автомобиле: полезные советы для водителей
Модные мифы: развенчание популярных заблуждений о моде и стиле
Ищете няню для питомца? 5 признаков хорошего догситтера
Тренер Канарейкин назвал цель жизни Александра Овечкина
Ошибки в приёме витамина D, которые могут стоить вам здоровья
Борщ с курицей и фасолью: это блюдо на обед — истинное наслаждение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.