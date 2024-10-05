Выбираем современный шкаф-купе: что учесть, чтобы не ошибиться с дизайном и функциональностью

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Не каждый может позволить себе отдельную гардеробную, поэтому стоит задуматься о вместительном шкафе-купе. Но выбрать подходящий вариант среди множества моделей, цен и материалов бывает непросто.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Вот несколько советов, на что обратить внимание при выборе шкафа-купе:

Тенденции

Чтобы шкаф не оказался слишком громоздким и неактуальным, сначала оцените текущие модные тренды. Избегайте чересчур смелых решений, таких как яркие цвета и фотопечать — подобные тренды быстро устаревают.

Лучше всего выбирать "облёгченную" классику в стиле минимализма: она совмещает практичность и компактность.

Вместительность

Шкаф должен быть достаточно большим, ведь чем больше места для хранения, тем лучше. Ищите модели с большим количеством отделений, чтобы разместить не только одежду и обувь, но и другие вещи.

Стилистика

Обратите внимание на нейтральный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. При выборе цвета ориентируйтесь на палитру, преобладающую в вашем доме.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.



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