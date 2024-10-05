Три лайфхака по созданию домашнего освежителя воздуха: как избавиться от неприятного запаха

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Когда человек впервые заходит в новую квартиру, первое впечатление складывается сразу же, как только он переступает порог. Даже самый стильный интерьер может потерять свою привлекательность, если в доме присутствует неприятный запах.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Сегодня многие используют искусственные ароматизаторы и даже парфюмерные композиции для дома. Однако такие решения стоят недёшево, и их состав нередко оставляет желать лучшего.

Есть несколько простых и доступных способов сделать освежитель воздуха своими руками.

Для одежды и белья

Порой в шкафу с одеждой может возникнуть затхлый запах, который портит наше настроение. Можно легко улучшить аромат без необходимости покупки магазинных саше с ограниченными вариантами ароматов.

Для этого достаточно взять ватный диск, сбрызнуть его любимыми духами и положить в шкаф с одеждой. Эфирные масла тоже отлично подойдут в качестве альтернативы парфюму.

Эстетичное решение

Если освежитель воздуха должен быть не только эффективным, но и красивым, нужно немного фантазии. Возьмите стеклянную вазу, декорируйте её так, как вам нравится.

Далее налейте в неё растительное масло, добавьте немного спирта и арома-композицию. Завершите стильной деталью: поместите в вазу деревянные палочки.

Сода

Подойдёт любой пустой флакон из-под косметики — например, старый тюбик от подводки для глаз. Вымойте его, чтобы удалить остатки средства, затем заполните на четверть содой и добавьте 20 капель эфирного масла.

Накройте флакон фольгой и с помощью булавки проделайте несколько отверстий, чтобы запах мог распространяться.

Уточнения

Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



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