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Дизайнеры дали полезные рекомендации по оформлению детской комнаты

1:57
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Детская комната — это важное пространство, которое играет значительную роль в развитии ребёнка, поэтому стоит подходить к её оформлению с учётом его потребностей и предпочтений, а не оформлять её "по-взрослому".

Дизайнеры дали полезные рекомендации по оформлению детской комнаты
Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Желательно сделать ремонт и дизайн комнаты такими, чтобы элементы можно было легко заменить, поскольку дети быстро растут и их вкусы меняются.

Основные моменты, которые важно учитывать при обустройстве детской комнаты:

Советуйтесь с ребёнком

Поскольку комната предназначена для вашего ребёнка, важно узнать его мнение и предпочтения. Возможно, какие-то из ваших идей ему не понравятся, поэтому обсуждение поможет лучше понять его желания и вкусы.

Рабочее пространство

Комфортное рабочее место — важная составляющая детской комнаты. Стол и стул должны подходить ребёнку по размерам, чтобы учиться было удобно. Предпочтение стоит отдать вариантам с большим количеством свободного места, чтобы можно было удобно разместить учебники, тетради и канцелярские принадлежности.

Наклейки

Для украшения детской комнаты отлично подойдут наклейки. Это бюджетный и стильный способ декора, который легко можно поменять, когда вкусы ребёнка изменятся. Важно выбирать наклейки, которые можно легко снять при необходимости.

Освещение

Забота о зрении ребёнка должна начинаться с правильного освещения. Нужно продумать несколько вариантов освещения: основной свет, настольную лампу для работы, а также подсветку для игровой зоны.

Текстиль

Текстиль в детской комнате должен быть качественным и натуральным, так как здоровье ребёнка — главный приоритет. Весёлые и яркие расцветки помогут создать уютную атмосферу. Хорошим вариантом будет постельное бельё с любимыми персонажами ребёнка.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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