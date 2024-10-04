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Как сохранить уют в квартире: эффективные способы борьбы с беспорядком

1:33
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Даже самый идеальный дизайн теряет свой блеск, если дома царит беспорядок. Для создания комфортной атмосферы важно поддерживать чистоту и порядок в квартире.

Как сохранить уют в квартире: эффективные способы борьбы с беспорядком
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

Вот несколько советов, которые помогут избежать беспорядка:

Пол

Чистота пола — залог опрятного вида квартиры. Регулярная уборка напольного покрытия позволит создать ощущение уюта, поэтому уделяйте этому внимание каждый день. Если в доме есть ковры, чистите их своевременно, чтобы не допустить накопления пыли, ведь это не только некрасиво, но и негигиенично.

Минимум деталей

Чем больше вещей выставлено напоказ, тем выше вероятность ощущения захламлённости. Чтобы избежать этого, сочетайте открытые и закрытые системы хранения, убирая личные вещи в закрытые места.

Столешница

Чистота и порядок на кухонной столешнице — важный элемент ухоженного интерьера. Регулярно очищайте столешницу, чтобы кухня не выглядела неопрятно.

Ванная комната

В ограниченном пространстве ванной комнаты необходимо минимизировать количество предметов на виду. Храните косметику и прочие вещи в закрытых шкафчиках. Также не забывайте следить за чистотой плитки, унитаза и ванны.

Системы хранения

Дополнительные системы хранения помогают поддерживать порядок, убирая с глаз посторонние предметы. Не забывайте, что открытые вещи занимают пространство и визуально создают беспорядок.

Уточнения

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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