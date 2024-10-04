Спрос на жильё в Турции упал до минимума за пять лет: что происходит?

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерес москвичей к покупке недвижимости в Турции значительно снизился. В 2024 году спрос на жильё в этой стране упал почти вдвое по сравнению с 2023 годом, достигнув минимального уровня за последние пять лет, сообщает пресс-служба ГЖА.рф.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Эксперты связывают это падение интереса с экономической нестабильностью и изменениями на международном рынке. Этот тренд наметился ещё в 2022 году и продолжает набирать силу.

Одной из причин снижения спроса стало переключение покупателей на другие страны — Таиланд, ОАЭ и Бали, которые в нынешних условиях выглядят более стабильными и привлекательными направлениями для инвестиций. Дополнительным фактором стал рост цен на недвижимость в Турции, что снизило её привлекательность для москвичей.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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