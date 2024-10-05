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Мытьё кухонной мойки: как часто это нужно делать, чтобы избежать неприятных запахов

1:26
Недвижимость

Ежедневная уборка

Рекомендуется чистить кухонную мойку каждый день после использования. Используйте губку или тряпочку с мылом и теплой водой, чтобы протереть раковину, кран и ручки. После этого тщательно промойте все чистой водой.

Мытьё кухонной мойки: как часто это нужно делать, чтобы избежать неприятных запахов
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Обратите внимание на остатки пищи

Обязательно удалите остатки пищи, которые могли скопиться в раковине. Используйте ситечко, чтобы улавливать остатки пищи, не допуская их попадания в канализацию.

Еженедельная генеральная уборка

Раз в неделю проводите более тщательную уборку раковины. Используйте мягкое абразивное чистящее средство или смесь пищевой соды и воды для очистки раковины.

Обратите внимание на края, углы и область дренажа. Тщательно промойте, чтобы удалить остатки.

Борьба с пятнами и минеральными отложениями

Если вы заметили пятна или минеральные отложения в раковине, вы можете использовать смесь из равных частей уксуса и воды, чтобы растворить их.

Нанесите раствор на пораженные участки, дайте ему постоять несколько минут, а затем аккуратно потрите губкой или тряпкой. После этого хорошо промойте.

Предотвращение появления запахов

Чтобы предотвратить появление запахов в раковине, не оставляйте грязную посуду или стоячую воду на длительное время. 

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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