Рекомендуется чистить кухонную мойку каждый день после использования. Используйте губку или тряпочку с мылом и теплой водой, чтобы протереть раковину, кран и ручки. После этого тщательно промойте все чистой водой.
Обязательно удалите остатки пищи, которые могли скопиться в раковине. Используйте ситечко, чтобы улавливать остатки пищи, не допуская их попадания в канализацию.
Раз в неделю проводите более тщательную уборку раковины. Используйте мягкое абразивное чистящее средство или смесь пищевой соды и воды для очистки раковины.
Обратите внимание на края, углы и область дренажа. Тщательно промойте, чтобы удалить остатки.
Если вы заметили пятна или минеральные отложения в раковине, вы можете использовать смесь из равных частей уксуса и воды, чтобы растворить их.
Нанесите раствор на пораженные участки, дайте ему постоять несколько минут, а затем аккуратно потрите губкой или тряпкой. После этого хорошо промойте.
Чтобы предотвратить появление запахов в раковине, не оставляйте грязную посуду или стоячую воду на длительное время.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.