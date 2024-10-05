Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нового в мире красоты: обзор самых интересных инноваций 2024 года
Стоимость ремонта китайских автомобилей: автосервисы пока не справляются
Мытьё кухонной мойки: как часто это нужно делать, чтобы избежать неприятных запахов
Гавайская смесь из риса: зачем покупать замороженную в пакетах, если можно сделать самим
Как землетрясения влияют на образование золотых самородков
Простые шаги для крепкого здоровья: лучшие методы
4 совета женщинам, как избавиться от жира на животе
Нестандартные бьюти-ритуалы со всего мира: что можно перенять для своей косметички
Как продлить срок службы автомобиля: основные рекомендации

Советы по уходу за одеждой: зачем класть свитер в морозилку

1:12
Недвижимость

Преимущества заморозки одежды

Замораживание одежды может помочь контролировать личинок и яйца моли. Если вы видите крошечные дырочки на шерстяной одежде, это, скорее всего, означает, что в вашем доме завелась моль.

Советы по уходу за одеждой: зачем класть свитер в морозилку
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

На самом деле вред одежде наносит не взрослое насекомое, а личинки моли.
Главным преимуществом метода борьбы с вредителями является сохранение целостности тканей. Одежду из шерсти, кашемира и шелка не следует стирать при высоких температурах, чтобы избавиться от личинок. Поэтому приходится поступать наоборот — понижать градус.

Как правильно подготовить одежду к заморозке от моли

Достаньте из шкафа испорченный предмет одежды. Достаньте продукты из морозилки. Положите шерстяную одежду или свитер в пакет на зип-застежке. Заморозьте свитер не менее чем на 72 часа, лучше на 1 неделю. Очистите предмет одежды после морозильной камеры в соответствии с инструкциями по уходу.

Кроме того, заморозка помогает восстановить текстуру свитеров и предотвратить линьку и скатывание шерсти или кашемира.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Последние материалы
Что нового в мире красоты: обзор самых интересных инноваций 2024 года
Стоимость ремонта китайских автомобилей: автосервисы пока не справляются
Мытьё кухонной мойки: как часто это нужно делать, чтобы избежать неприятных запахов
Гавайская смесь из риса: зачем покупать замороженную в пакетах, если можно сделать самим
Как землетрясения влияют на образование золотых самородков
Простые шаги для крепкого здоровья: лучшие методы
Советы по уходу за одеждой: зачем класть свитер в морозилку
4 совета женщинам, как избавиться от жира на животе
Нестандартные бьюти-ритуалы со всего мира: что можно перенять для своей косметички
Как продлить срок службы автомобиля: основные рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.