Замораживание одежды может помочь контролировать личинок и яйца моли. Если вы видите крошечные дырочки на шерстяной одежде, это, скорее всего, означает, что в вашем доме завелась моль.
На самом деле вред одежде наносит не взрослое насекомое, а личинки моли.
Главным преимуществом метода борьбы с вредителями является сохранение целостности тканей. Одежду из шерсти, кашемира и шелка не следует стирать при высоких температурах, чтобы избавиться от личинок. Поэтому приходится поступать наоборот — понижать градус.
Достаньте из шкафа испорченный предмет одежды. Достаньте продукты из морозилки. Положите шерстяную одежду или свитер в пакет на зип-застежке. Заморозьте свитер не менее чем на 72 часа, лучше на 1 неделю. Очистите предмет одежды после морозильной камеры в соответствии с инструкциями по уходу.
Кроме того, заморозка помогает восстановить текстуру свитеров и предотвратить линьку и скатывание шерсти или кашемира.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.