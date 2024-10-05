Советы по уходу за одеждой: зачем класть свитер в морозилку

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Преимущества заморозки одежды

Замораживание одежды может помочь контролировать личинок и яйца моли. Если вы видите крошечные дырочки на шерстяной одежде, это, скорее всего, означает, что в вашем доме завелась моль.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

На самом деле вред одежде наносит не взрослое насекомое, а личинки моли.

Главным преимуществом метода борьбы с вредителями является сохранение целостности тканей. Одежду из шерсти, кашемира и шелка не следует стирать при высоких температурах, чтобы избавиться от личинок. Поэтому приходится поступать наоборот — понижать градус.

Как правильно подготовить одежду к заморозке от моли

Достаньте из шкафа испорченный предмет одежды. Достаньте продукты из морозилки. Положите шерстяную одежду или свитер в пакет на зип-застежке. Заморозьте свитер не менее чем на 72 часа, лучше на 1 неделю. Очистите предмет одежды после морозильной камеры в соответствии с инструкциями по уходу.

Кроме того, заморозка помогает восстановить текстуру свитеров и предотвратить линьку и скатывание шерсти или кашемира.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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