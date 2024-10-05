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Экономист Проданова объяснила, что значит для россиян введение единого ипотечного стандарта

2:00
Недвижимость

С 1 января 2025 года в России вводится единый ипотечный стандарт, что, по мнению эксперта, должно повысить прозрачность ипотечных продуктов и снизить закредитованность населения.

Экономист Проданова объяснила, что значит для россиян введение единого ипотечного стандарта
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Доктор экономических наук, профессор Наталья Проданова из РЭУ имени Плеханова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что идея такого стандарта обсуждалась с лета 2024 года и теперь наконец получила реальное воплощение. Она пояснила, что договор на стандартную ипотеку отныне будет размещаться всего на одной странице и содержать только типовые условия без мелких приписок и скрытых оговорок.

Эксперт отметила, что внедрение единого стандарта сделает процесс получения ипотечного кредита более сложным, сузив круг потенциальных заемщиков.

"В целом, подоплека такой инициативы будет направлена на снижение закредитованности населения и "охлаждении" рынка ипотечного жилья. С одной стороны, с введением единого ипотечного стандарта получить кредит станет сложнее. Круг потенциальных получателей ипотечного кредита сузится", — заметила Проданова.

Теперь первоначальный взнос можно будет внести только за счет собственных средств, без учёта кешбэка, который ранее возвращался покупателю после приобретения квартиры. Это ограничит возможности для тех, кто не имеет достаточных финансовых ресурсов для оплаты первоначального взноса и последующих ежемесячных платежей.

С другой стороны, введение единого стандарта также ограничит возможности для банков использовать различные схемы и уловки при выдаче высокорисковых кредитов, что должно способствовать снижению рисков для всех участников рынка.

Таким образом, новый стандарт направлен на улучшение условий для добросовестных заемщиков и повышение прозрачности ипотечного рынка в целом.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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