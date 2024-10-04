Тренд на арочные проёмы и ковры в интерьере: дизайнеры советуют вернуться к проверенным решениям

В конце 90-х арки стали одним из самых популярных решений для квартир и домов. Во многих квартирах убирали двери и заменяли их гипсокартонными арками — это было проще и дешевле, чем установка новой двери.
С течением времени популярность арок снизилась, но, как утверждают специалисты, тренд возвращается.
Арки снова в моде
Дизайнеры рекомендуют использовать арочные проёмы для оформления интерьера. С их помощью можно зонировать пространство, не связываясь с перепланировкой. К тому же комнаты с арками кажутся более просторными и светлыми, добавляя оригинальности.
Есть и экономическая выгода — отсутствие необходимости устанавливать дорогие двери.
Верните ковры
Если у вас до сих пор лежит ковёр на полу или висит на стене, можете не переживать — гость не будет осуждать вас за старомодность. Напротив, ковры снова популярны.
Новшество нынешних 20-х — идея менять ковры в зависимости от сезона. На лето рекомендуют лёгкие хлопковые изделия, а на зиму — плотные и массивные.
Кроме того, ковры помогают задать определённый стиль в интерьере. Например, для светлых помещений стилисты советуют выбирать ковры холодных оттенков, а для тёмных — тёплых. Ковёр должен гармонировать с общим текстилем, включая шторы.
Ковёр — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении.
А́рка — тип архитектурной конструкции, дугообразное перекрытие проёма — пространства между двумя опорами — колоннами, пилонами.
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