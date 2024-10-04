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Как обустроить балкон: идеи для создания уютного пространства

1:31
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Балкон — это не просто место для хранения ненужных вещей или кратковременных выходов на свежий воздух, это пространство, которое можно превратить в уютный уголок для отдыха.

Как обустроить балкон: идеи для создания уютного пространства
Фото: unsplash.com by Patrick Schneider, CC0

Создайте зелёный оазис на высоте

Разместите цветы в кашпо на разных уровнях: подвесные горшки, полки или мини-ящики. Это не только создаст иллюзию просторного сада, но и сэкономит пространство. Вьющиеся растения придадут вашему балкону дополнительный уют и свежесть, а маленькие горшки с травами — практичное решение для любителей готовить.

Подберите мебель для комфортного отдыха

Правильная мебель — это ключевой элемент. Для небольших балконов лучше выбирать компактные решения: складные стулья, уютные кресла или мягкие пуфы. Использование подушек и пледов с разнообразными текстурами и узорами создаст атмосферу уюта. Это идеальное место для чтения, отдыха после долгого дня или вечерних встреч с друзьями на свежем воздухе.

Освещение для создания атмосферы

Романтическое освещение превращает даже самое скромное пространство в магическое место. Лампочки на гирлянде, свечи или фонарики добавят уюта и сделают ваш балкон более просторным визуально. Свет — это не просто деталь, это элемент, который полностью преобразит ваше восприятие балкона, особенно в вечернее время.

Уточнения

Балко́н — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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