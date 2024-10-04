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Лучшие цветовые комбинации для маленьких квартир: советы от экспертов

1:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Владельцы небольших квартир часто используют для оформления интерьера только белый цвет, полагая, что он единственный может визуально увеличить пространство. Однако существует множество цветовых комбинаций, которые справляются с этой задачей не хуже.

Лучшие цветовые комбинации для маленьких квартир: советы от экспертов
Фото: flickr.com by Anna Maria Tzirali, PDM

Розовый, оранжевый и белый

Эти оттенки в сочетании поднимают настроение и добавляют интерьеру свежести. Белый цвет при этом смягчает яркие акценты, придавая общему виду баланс и спокойствие.

Зелёный, белый и серый

Этот набор цветов подойдет для оформления гостиной или спальни, создавая минималистичную и сдержанную атмосферу. Если сделать стены кремово-белыми, а текстиль выбрать в приглушенных серо-голубых и светло-зелёных тонах, интерьер останется уютным и не будет выглядеть излишне холодным.

Бежевый и белый

Оба этих оттенка нейтральны и вместе помогают создать глубокий, спокойный интерьер. Пространство при этом выглядит минималистично и стильно, сохраняя светлый и простой облик.

Уточнения

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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