Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта

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Эксперты предложили эффективный и доступный способ вернуть блеск смесителям с помощью обычной пергаментной бумаги.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Специалисты указывают, что использование пергаментной бумаги помогает аккуратно удалить белый налет, минеральные отложения и кальциевые пятна, не прибегая к агрессивной химии. Для восстановления блеска смесителей достаточно протереть их поверхность пергаментной бумагой, что позволяет избавиться от грязи, мыльных разводов и следов воды. Этот метод возвращает изделиям их первоначальный гладкий и сияющий вид.

Также эксперты подчеркнули экологичность этого подхода. В отличие от химических средств, пергаментная бумага не содержит агрессивных компонентов, что делает метод более безопасным как для самих изделий, так и для окружающей среды, сообщает издание "БелНовости".

Уточнения

Смеси́тель — сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.



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