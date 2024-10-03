Супруги Бекхэм приобрели элитный особняк в Майами-Бич стоимостью 80 миллионов долларов

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Бывший капитан национальной футбольной команды Великобритании, а также совладелец футбольного клуба MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм вместе с женой Викторией Бекхэм приобрели роскошный особняк в престижном районе Майами-Бич. Сделка оценивается в $80 млн, сообщает портал "The Real Deal".

Фото: commons.wikimedia.org by Crsmithscotland, CC BY-SA 4.0

Новый дом семейства Бекхэмов находится прямо на побережье и является воплощением роскоши и комфорта. В особняке 9 ванных комнат, 4 уборные, а также множество удобств: тренажёрный зал с современным оборудованием, SPA-салон, домашний кинотеатр, просторный бассейн и зона для отдыха на открытом воздухе, объединяющая кухню и гостиную.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.



Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.



Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.



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