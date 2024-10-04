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В Омске резко подорожало вторичное жильё

1:23
Недвижимость

В Омске наблюдается стремительный рост цен на вторичное жильё. Средняя стоимость квадратного метра достигла отметки в 104 000 рублей, что на 5,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В Омске резко подорожало вторичное жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Vlad Shtelts (Stelz), CC BY-SA 3.0

Рынок вторичной недвижимости в Омске активно развивается: количество предложений увеличилось на 5,2%. Средняя цена квартиры составляет примерно 5 миллионов рублей, что делает город привлекательным для тех, кто ищет доступное жильё, пишет gorod55.ru.

Существует несколько причин роста цен на вторичное жильё в Омске. Во-первых, продавцы стремятся улучшить свои жилищные условия или внести первоначальный взнос по ипотеке. Во-вторых, ожидания снижения цен после заседания Центрального банка России не оправдались, что добавило неопределённости на рынке.

"Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам", — комментирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

В то время как в других регионах страны объём предложения на вторичном рынке сокращается, в Омске, Москве и Нижнем Новгороде наблюдается увеличение количества предложений.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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