В Омске резко подорожало вторичное жильё

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Омске наблюдается стремительный рост цен на вторичное жильё. Средняя стоимость квадратного метра достигла отметки в 104 000 рублей, что на 5,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Vlad Shtelts (Stelz), CC BY-SA 3.0

Рынок вторичной недвижимости в Омске активно развивается: количество предложений увеличилось на 5,2%. Средняя цена квартиры составляет примерно 5 миллионов рублей, что делает город привлекательным для тех, кто ищет доступное жильё, пишет gorod55.ru.

Существует несколько причин роста цен на вторичное жильё в Омске. Во-первых, продавцы стремятся улучшить свои жилищные условия или внести первоначальный взнос по ипотеке. Во-вторых, ожидания снижения цен после заседания Центрального банка России не оправдались, что добавило неопределённости на рынке.

"Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам", — комментирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

В то время как в других регионах страны объём предложения на вторичном рынке сокращается, в Омске, Москве и Нижнем Новгороде наблюдается увеличение количества предложений.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири.



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