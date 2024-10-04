Антитренды: избегайте этих вещей в дизайне интерьера

Слишком причудливая или декорированная мебель сейчас не в моде. Более популярны простые и лаконичные конструкции.
Большие, плотные шторы — не лучший выбор. Более светлые оконные покрытия сейчас в моде.
Искусственные растения — это запрет. Настоящие — это то, что люди предпочитают для естественной атмосферы.
Не переусердствуйте со стилями. Сочетание стилей более актуально, чем строгое следование одной теме.
Цвета, которые были популярны давно, сейчас могут оказаться не лучшим выбором. Выбирайте более современные и нейтральные тона.
Формальная и жесткая обстановка не в тренде. Люди склоняются к более спокойным и удобным конструкциям.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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