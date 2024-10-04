Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхаки для безопасного вождения и парковки
Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат
Рейтинг такси растёт, но россияне всё ещё остаются недовольны сервисом
Тренд на арочные проёмы и ковры в интерьере: дизайнеры советуют вернуться к проверенным решениям
Как красота влияет на нашу самооценку: позитивные и негативные аспекты
Натуральная сила мёда: укрепите иммунитет и восстановите энергию
Косторная сообщила, что не планирует менять спортивное гражданство
Как правильно обгонять фуры на трассе
Росзаповедцентр: экотуристы чаще всего посещают нацпарки Кисловодска и Сочи

Антитренды: избегайте этих вещей в дизайне интерьера

0:59
Недвижимость

Чрезмерно богато украшенная мебель

Слишком причудливая или декорированная мебель сейчас не в моде. Более популярны простые и лаконичные конструкции.

Антитренды: избегайте этих вещей в дизайне интерьера
Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0

Тяжелые драпировки

Большие, плотные шторы — не лучший выбор. Более светлые оконные покрытия сейчас в моде.

Искусственные растения

Искусственные растения — это запрет. Настоящие — это то, что люди предпочитают для естественной атмосферы.

Слишком много стилей

Не переусердствуйте со стилями. Сочетание стилей более актуально, чем строгое следование одной теме.

Устаревшие цветовые схемы

Цвета, которые были популярны давно, сейчас могут оказаться не лучшим выбором. Выбирайте более современные и нейтральные тона.

Слишком формально

Формальная и жесткая обстановка не в тренде. Люди склоняются к более спокойным и удобным конструкциям.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Нужно ли менять антифриз перед зимой
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Последние материалы
Тренд на арочные проёмы и ковры в интерьере: дизайнеры советуют вернуться к проверенным решениям
Как красота влияет на нашу самооценку: позитивные и негативные аспекты
Натуральная сила мёда: укрепите иммунитет и восстановите энергию
Косторная сообщила, что не планирует менять спортивное гражданство
Как правильно обгонять фуры на трассе
Росзаповедцентр: экотуристы чаще всего посещают нацпарки Кисловодска и Сочи
Рекордный финансовый дефицит США угрожает будущему экономики
Можно ли стричь собакам усы? Опасно ли их повреждение при груминге?
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Археоботаники нашли 9000-летние семена пшеницы в Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.