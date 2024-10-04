Антитренды: избегайте этих вещей в дизайне интерьера

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Чрезмерно богато украшенная мебель

Слишком причудливая или декорированная мебель сейчас не в моде. Более популярны простые и лаконичные конструкции.

Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0

Тяжелые драпировки

Большие, плотные шторы — не лучший выбор. Более светлые оконные покрытия сейчас в моде.

Искусственные растения

Искусственные растения — это запрет. Настоящие — это то, что люди предпочитают для естественной атмосферы.

Слишком много стилей

Не переусердствуйте со стилями. Сочетание стилей более актуально, чем строгое следование одной теме.

Устаревшие цветовые схемы

Цвета, которые были популярны давно, сейчас могут оказаться не лучшим выбором. Выбирайте более современные и нейтральные тона.

Слишком формально

Формальная и жесткая обстановка не в тренде. Люди склоняются к более спокойным и удобным конструкциям.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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