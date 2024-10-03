Оконные проёмы стали главной уязвимостью деревянных зданий в случае пожара

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожарные испытания на учебно-тренировочном полигоне МЧС в Оренбурге показали, что здание без противопожарной защиты оказалось практически уничтожено огнём, сообщает "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, CC BY-SA 3.0

При этом здание, оборудованное системами огнезащиты и противопожарными барьерами, получило значительно меньше повреждений. Однако, несмотря на наличие защиты, основной причиной распространения огня стали окна.

Во время испытаний деревянного здания выяснилось, что через 20 минут после начала пожара один из стеклопакетов лопнул, что вызвало вырыв пламени наружу. Это привело к охвату фасада огнём, а затем облицовочные материалы начали отваливаться, позволяя огню перекинуться на деревянные конструкции здания.

Таким образом, основной путь распространения огня в деревянных домах — это оконные проёмы, а не стены, перегородки или инженерные коммуникации. В настоящее время активно разрабатываются меры по устранению этой уязвимости в деревянных строениях.

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.



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