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В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели

1:38
Недвижимость

Цены на мебель не зависят от времени года, так как они в большей степени определяются стоимостью материалов и комплектующих. Поэтому ожидание скидок и отсрочка покупки мебели из-за сезонных распродаж не всегда оправданы. Об этом рассказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Эксперт рассказал, что сезонные колебания влияют не на стоимость товаров, а на удобство совершения покупок. В периоды низкого спроса магазины предлагают скидки и акции, чтобы привлечь покупателей. Однако скидки могут быть нерегулярными и распространяться не на весь ассортимент. Успешные модели, пользующиеся спросом, редко участвуют в акциях, в то время как неудачные модели распродают со скидками, отмечает Газета. Ru.

Россияне могут сэкономить, сравнивая цены в интернет-магазинах и розничных салонах. Онлайн-магазины часто предлагают товары на 5-10 % дешевле из-за отсутствия затрат на содержание торговых залов. Однако в интернете сложнее оценить качество и удобство мебели без возможности её тестирования. Поэтому дорогую мебель рекламируют онлайн, но продают в салонах после личного осмотра покупателем.

Если магазин продаёт товары одновременно онлайн и офлайн, стоит сравнить цены и выбрать более дешёвый вариант. Некоторые бренды придерживаются единой ценовой политики, чтобы избежать конкуренции между каналами продаж.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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