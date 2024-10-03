5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда, даже после генеральной уборки, ощущение чистоты в доме отсутствует. Почему так происходит? Дело в том, что определённые детали могут незаметно создавать ощущение неухоженности, даже если в целом порядок наведён.

Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

Грязные окна

Их стоит мыть хотя бы пару раз в год, поскольку уличная грязь, пыль и следы дождя затемняют стёкла и лишают помещение света. Не забывайте также уделить внимание рамам и подоконникам.

Следы от пальцев на зеркалах

Любые стеклянные поверхности требуют особого внимания. Пыль, отпечатки пальцев и разводы нужно удалять сразу же, чтобы зеркала и стёкла всегда выглядели чистыми.

Волосы и шерсть на полу

Появление выпавших волос — естественный процесс, и, увы, избежать этого невозможно. Однако, если сразу после расчёсывания убирать выпавшие волосы, то на регулярную уборку потребуется меньше времени.

Если в доме есть питомцы, задача усложняется. В таком случае рекомендуется проводить небольшую уборку минимум два раза в неделю.

Беспорядок на открытых полках

Полки следует разгрузить. Часть предметов можно разместить в закрытых ящиках, а лишние вещи — просто выбросить. Чистые и аккуратные полки создают ощущение порядка и просторности.

Вещи в прихожей

Обувь, верхняя одежда и аксессуары не должны валяться на виду. Следует организовать места для их хранения. Ведь прихожая — первое, что видит человек, заходя в дом, и порядок в этом месте создаёт хорошее впечатление о жилье и его хозяевах.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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