Хозяйки назвали экологичный способ очистки ванной от налёта

Ванная комната — идеальное место для размножения микробов и плесени из-за постоянной влажности. Поэтому так важно регулярно её чистить, как и унитаз или душ.
Существует простое и доступное средство, которое позволит быстро и эффективно очистить вашу ванну.
Простой способ вернуть чистоту ванной
Растворите одну-две столовые ложки мягкого мыла в литре теплой воды. Затем губкой или тряпкой нанесите раствор на поверхность ванны, оставьте на несколько минут, чтобы мыло подействовало, и смойте его чистой водой.
Если вода у вас жёсткая, подойдёт средство, растворяющее известковые отложения. Кстати, его тоже можно приготовить самостоятельно.
Для универсального домашнего средства вам понадобится:
Инструкция по приготовлению:
Альтернативные методы чистки
Для удаления загрязнений можно использовать таблетки для посудомоечной машины. Наполните ванну водой, добавьте одну-две таблетки и оставьте раствор на несколько часов, затем тщательно промойте ванну.
Жёлтые пятна и известковые разводы, которые появляются из-за капающей воды, легко удалить пастой из уксуса и соли. Нанесите смесь на пятна и оставьте на несколько часов, после чего смойте её чистой водой.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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