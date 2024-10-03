Хозяйки назвали экологичный способ очистки ванной от налёта

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ванная комната — идеальное место для размножения микробов и плесени из-за постоянной влажности. Поэтому так важно регулярно её чистить, как и унитаз или душ.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Существует простое и доступное средство, которое позволит быстро и эффективно очистить вашу ванну.

Простой способ вернуть чистоту ванной

Растворите одну-две столовые ложки мягкого мыла в литре теплой воды. Затем губкой или тряпкой нанесите раствор на поверхность ванны, оставьте на несколько минут, чтобы мыло подействовало, и смойте его чистой водой.

Если вода у вас жёсткая, подойдёт средство, растворяющее известковые отложения. Кстати, его тоже можно приготовить самостоятельно.

Для универсального домашнего средства вам понадобится:

50 гр лимонной кислоты;

капля экологического моющего средства;

500 мл теплой воды;

10 капель эфирного масла (например, лимона, лайма или апельсина);

пустая бутылка-спрей.

Инструкция по приготовлению:

Налейте тёплую воду в бутылку и добавьте лимонную кислоту. Закройте бутылку и встряхните её, чтобы смешать ингредиенты. Добавьте средство для мытья посуды и эфирное масло. Встряхните бутылку ещё раз — средство готово к использованию.

Альтернативные методы чистки

Для удаления загрязнений можно использовать таблетки для посудомоечной машины. Наполните ванну водой, добавьте одну-две таблетки и оставьте раствор на несколько часов, затем тщательно промойте ванну.

Жёлтые пятна и известковые разводы, которые появляются из-за капающей воды, легко удалить пастой из уксуса и соли. Нанесите смесь на пятна и оставьте на несколько часов, после чего смойте её чистой водой.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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