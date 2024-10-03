Россияне рассказали, каким они видят идеальный офис

Большинство россиян представляют себе идеальный офис как место, расположенное рядом с домом, оборудованное столовой и отдельными кабинетами для сотрудников, показало исследование центра "Зарплаты.ру" и "Русской школы управления".

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Для 70% опрошенных важна близость офиса к месту проживания. Для 60% участников также важно наличие кафе или столовой.

Половина респондентов, а именно 50%, предпочитают работать в офисе, где предусмотрены отдельные кабинеты.

Исследование, проведенное среди 2 156 сотрудников различных отраслей бизнеса, также выявило другие важные элементы комфорта. Так, для 40% опрошенных наличие зоны отдыха является важным фактором, что свидетельствует о потребности в разгрузке в течение рабочего дня.

Расположение офиса в центре города привлекательно для 30% респондентов, которые ценят удобный доступ к различным городским сервисам. Кроме того, 22% участников отметили важность наличия панорамных видов. Только 18% предпочитают гибкие офисы или коворкинги, а экологичный дизайн важен для 13%. Офисы типа open space оказались наименее популярными — всего 7% готовы работать в таких условиях.

Уточнения

О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



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