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Адвокат рассказал о компенсациях за повреждение квартиры от дрона

2:06
Недвижимость

Юрист, адвокат и телеэксперт Александр Бенхин рассказал в беседе с Манитаймс, что делать, если ваше имущество повреждено из-за атаки дронов.

Адвокат рассказал о компенсациях за повреждение квартиры от дрона
Фото: TG Daily Storm is licensed under public domain

Эксперт объяснил, что компенсацию можно получить, если оплачиваете необязательное страхование в квитанциях ЖКХ, которое может покрывать ущерб от стихийных бедствий, и в этом случае военные действия можно приравнять к стихийным бедствиям, что позволит получить возмещение по такому страхованию. Также есть вариант, что региональные бюджеты выделят средства на компенсацию пострадавшим.

"Мы не в Америке, где сотни тысяч долларов люди смогли получить на этом. Тем не менее есть куда писать” — рассказал Бенхин.

Бенхин рассказал, что полученная компенсация может быть не очень большой, и возникают сомнения, будет ли она достаточной для полного восстановления жилища. Тем не менее, пострадавшим необходимо обращаться в региональный бюджет за получением компенсации. Если речь идет о многоквартирном доме, который застрахован, то следует обращаться в страховую компанию. В этом случае заявление будет рассмотрено, и человеку выплатят соответствующую компенсацию.

Если речь идет о попадании в квартиру, за которую выплачивается ипотека, ситуация особо не меняется, но чаще всего есть еще страхование квартиры, требуемое банком при кредитовании.

"Там обязательная страховка как одно из условий банка. Если квартира в ипотеке, выдавший ипотеку банк не является совладельцем квартиры. Всё равно владельцем и собственником является человек, взявший ипотеку. Просто в случае с ипотекой, как правило, одним из условий выдачи является страхование недвижимого имущества. Соответственно, есть страховой полис, по которому нужно пробовать выбивать деньги. Тем пострадавшим, чья квартира в ипотеке, нужно идти в страховую компанию", — объяснил адвакат.

Уточнения

Страхование имущества − вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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