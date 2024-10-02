Эксперты рассказали, какие предметы в квартире могут негативно повлиять на самочувствие

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы сделать дом местом, где всегда уютно и комфортно, стоит внимательно подойти к выбору вещей, которые в нём хранятся. Некоторые предметы могут обладать негативной энергетикой и сказываться на физическом и эмоциональном состоянии жильцов. Вот несколько вещей, которые лучше убрать из квартиры.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Во-первых, старые вещи. Если вы не пользуетесь вещью больше года, лучше избавиться от неё, ведь такие предметы "питаются" энергией людей в доме, что может отражаться на их самочувствии. Вместо того, чтобы хранить ненужные вещи, лучше раздать их тем, кому они действительно нужны. Таким образом, вы сделаете доброе дело и освободите пространство для чего-то нового.

Фотографии умерших родственников также требуют особого подхода. Храните их в отдельном альбоме, который не стоит держать на видном месте или вместе с другими снимками. Совместные фотографии с умершими могут иметь отрицательное влияние на ваше здоровье, поэтому такие снимки тоже лучше убрать.

Ещё один предмет, который нужно убрать из интерьера, — это сухие цветы. Несмотря на их вид, мёртвые растения несут негативный заряд. Если хотите украсить интерьер, выбирайте живые растения, которые создадут положительную энергетику.

За комнатными растениями, конечно, нужно ухаживать. Неухоженные или засохшие цветы способны ухудшить атмосферу в доме. Если у вас нет времени на тщательный уход, выбирайте растения, которые не требуют много внимания.

Одежда, принадлежавшая другим людям, особенно из секонд-хенда, тоже может нести с собой негативную энергетику. Вы не знаете историю этих вещей, и даже если покупка кажется выгодной, такие предметы могут нести неприятные воспоминания или болезни их прежних владельцев.

Уточнения

Жило́е помеще́ние — изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом, пригодное для постоянного проживания людей.



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