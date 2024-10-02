Дизайнеры поделились 5 идеями для создания уюта в доме осенью

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С наступлением холодов мы всё больше времени проводим дома, поэтому важно сделать это пространство по-настоящему тёплым и уютным.

Фото: unsplash.com by freestocks.orgfreestocks, CC0

Посмотрите на свой интерьер свежим взглядом: возможно, пришло время избавиться от лишних вещей, чтобы дом стал более комфортным.

Простые способы сделать ваш дом уютнее:

Рабочая зона

Хотя дизайнеры советуют тщательно продумывать детали, дом будет выглядеть уютнее, если добавить в него что-то личное. Особое внимание уделите рабочему месту: проверьте, насколько вам удобен стол и стул, есть ли милые сердцу детали, которые делают работу приятнее.

Удобное кресло

Дизайнерская мебель может быть красивой, но не всегда удобной. Найдите себе уютное кресло, в котором можно будет расслабиться осенним вечером с книгой и чашкой травяного чая.

Плед

Многие любят покупать несколько пледов, чтобы менять их в зависимости от сезона. Осенью и зимой выбирайте мягкие и тёплые пледы. Что касается цвета, если интерьер выдержан в спокойных тонах, плед может быть ярким акцентом. Для выразительного интерьера лучше подойдёт плед спокойных оттенков.

Цветы

В холодное время года мы особенно скучаем по зелени. Купите несколько комнатных растений в красивых кашпо — это не только добавит уюта, но и улучшит воздух в доме.

Домашняя одежда

Осенью шорты и майки лучше убрать в шкаф — пришло время уютных свитеров и натуральных тканей.

Уточнения

Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.



Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют.



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