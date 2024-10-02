Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая инструкция по удалению пятен с сидений автомобиля
Учёные обнаружили способность койотов делать щенячьи глазки
Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра
В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora
Какие осенние напитки помогут согреться и поддержать иммунитет
Почему ваши волосы преждевременно седеют
Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения
Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы
Логическая мера: эксперт объяснила, почему ВТБ ограничил выдачу кредитных карт своим клиентам

Дизайнеры поделились 5 идеями для создания уюта в доме осенью

1:37
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С наступлением холодов мы всё больше времени проводим дома, поэтому важно сделать это пространство по-настоящему тёплым и уютным.

Дизайнеры поделились 5 идеями для создания уюта в доме осенью
Фото: unsplash.com by freestocks.orgfreestocks, CC0

Посмотрите на свой интерьер свежим взглядом: возможно, пришло время избавиться от лишних вещей, чтобы дом стал более комфортным.

Простые способы сделать ваш дом уютнее:

Рабочая зона

Хотя дизайнеры советуют тщательно продумывать детали, дом будет выглядеть уютнее, если добавить в него что-то личное. Особое внимание уделите рабочему месту: проверьте, насколько вам удобен стол и стул, есть ли милые сердцу детали, которые делают работу приятнее.

Удобное кресло

Дизайнерская мебель может быть красивой, но не всегда удобной. Найдите себе уютное кресло, в котором можно будет расслабиться осенним вечером с книгой и чашкой травяного чая.

Плед

Многие любят покупать несколько пледов, чтобы менять их в зависимости от сезона. Осенью и зимой выбирайте мягкие и тёплые пледы. Что касается цвета, если интерьер выдержан в спокойных тонах, плед может быть ярким акцентом. Для выразительного интерьера лучше подойдёт плед спокойных оттенков.

Цветы 

В холодное время года мы особенно скучаем по зелени. Купите несколько комнатных растений в красивых кашпо — это не только добавит уюта, но и улучшит воздух в доме.

Домашняя одежда 

Осенью шорты и майки лучше убрать в шкаф — пришло время уютных свитеров и натуральных тканей.

Уточнения

Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. 

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Садоводство, цветоводство
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы
Дизайнеры поделились 5 идеями для создания уюта в доме осенью
Логическая мера: эксперт объяснила, почему ВТБ ограничил выдачу кредитных карт своим клиентам
Зачем водителю фиксировать расход топлива
Как приготовить маринованную свеклу без лишних ингредиентов
Импортозамещенный самолёт SSJ New завершит тесты к маю 2025-го
Арзамасова показала новое фото с Дарьей Мельниковой после волны хейта: решили усугубить
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Коломойский* лишился топливных активов на Украине: кто новый хозяин?
Как правильно замораживать сыр, чтобы не потерять вкус и текстуру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.