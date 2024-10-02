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Названы три роковые ошибки в ванной, которые портят комфорт вашего дома

1:55
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ванная комната — это не просто помещение, а важная часть вашего дома, которая должна быть одновременно удобной и практичной.

Названы три роковые ошибки в ванной, которые портят комфорт вашего дома
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Комфорт здесь определяется, в первую очередь, рациональным использованием пространства, особенно если ванная небольшая. Маленькие площади требуют особенного подхода: каждый сантиметр имеет значение. Какие ошибки чаще всего делают эту комнату неудобной?

Косметика

Мужчины редко сталкиваются с проблемой захламлённой ванной, ведь их гигиенический арсенал обычно минимален. А вот многие женщины хранят в этом помещении большое количество кремов, скрабов, шампуней и другой косметики, что создаёт ощущение беспорядка. Для решения этой проблемы можно использовать три подхода:

  • Покупать меньше косметики, отдавая предпочтение многофункциональным средствам.
  • Обустроить дополнительные закрытые шкафчики для хранения всех необходимых вещей.
  • Оставлять в ванной только самое нужное, а остальное хранить в других местах.

Ванна на маленькой площади

Установка полноценной ванны в помещении с ограниченной площадью часто приводит к тому, что место становится слишком тесным. Ванна выглядит красиво и создаёт ощущение роскоши, но если площадь ванной комнаты мала, лучше выбрать душевую кабину.

Дизайн "как с картинки"

Зачастую привлекательные интерьеры из журналов или социальных сетей создаются для просторных ванных комнат, предназначенных для больших домов, где может быть несколько подобных помещений. В таких случаях важные элементы, как системы хранения, могут быть просто упущены. При создании интерьера стоит учитывать не только красоту, но и практичность, особенно если речь идёт о небольшой ванной комнате.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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