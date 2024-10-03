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Как правильно выбрать подушку для сна: советы специалистов

0:54
Недвижимость

Почему важно правильно выбрать подушку

Правильный выбор подушки гарантирует хорошее качество сна и, возможно, даже поможет улучшить его. Хорошая и качественная подушка защитит вас от болей в спине и шее по утрам. Это поможет вам поддерживать правильное положение позвоночника во время сна.

Как правильно выбрать подушку для сна: советы специалистов
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, CC BY-SA 2.0

Как выбрать удобную подушку для сна

Если вы спите на спине, выберите подушку, которая будет поддерживать голову и шею во время сна. Поэтому выбирайте подушку средней толщины. Если вы спите на боку, вам идеально подойдет твердая подушка. Это поддержит шею и снимет напряжение с плеч.

Если вы спите на животе, выбирайте более мягкую подушку. Но специалисты не рекомендуют спать на животе для вашего здоровья. Подушку следует заменить на новую после 18 месяцев использования

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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