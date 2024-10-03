Дверь скрипит? Вот чем её можно смазать для устранения проблемы

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чем смазать дверь, чтобы она не скрипела

Если скрип возникает из-за взаимного трения деталей дверных петель, достаточно смазать их.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, CC BY-SA 2.0

Подойдет графитовая или WD-40 смазка, литол, смазка, машинная и бытовая смазка. Смазка нужна в умеренном количестве, чтобы она не вытекала из петель на полотно и короб.

Как устранить скрипящую дверцу

Свинцовый карандаш — грифель измельчается в крошку и засыпается в пазы петель, после чего деталь возвращается на место. Масло и воск в составе помогут избавиться от скрипа.

Можно ли смазывать дверь подсолнечным маслом

Здесь подойдет любой жидкий и вязкий продукт. Тем не менее помните, что использование подсолнечного масла может привести к прилипанию пыли и грязи к петлям, а это впоследствии приведет к быстрому износу механизма. Эффект также будет кратковременным.

Уточнения

Дверь — проем или створ (несколько створов), закрывающих проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа и т. п.).



Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.



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