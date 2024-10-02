Чистота без лишних усилий: как быстро избавиться от запахов на кухне с помощью простых средств

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Поддержание чистоты на кухне — это не только вопрос эстетики, но и залог комфортного проживания. Каждая хозяйка знает, что капли жира на плите, гора грязной посуды в раковине и пятна на столешнице могут вмиг разрушить уют дома. Но что делать, чтобы кухня всегда оставалась чистой и радовала глаз? Рассмотрим несколько простых, но эффективных советов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Деревянные разделочные доски — один из главных источников неприятных запахов. Они легко впитывают ароматы различных продуктов, и если их не чистить должным образом, кухня быстро утратит свежесть. Чтобы устранить запах, рекомендуется регулярно обрабатывать доски смесью соли и лимонного сока. Это не только удаляет неприятные ароматы, но и освежает дерево, возвращая ему первоначальную чистоту.

Холодильник также может стать источником неприятного запаха, особенно если в нём что-то пролилось или продукты хранятся слишком долго. Протирайте его внутреннюю часть уксусным раствором. После этого оставьте дверцы открытыми на некоторое время — это поможет полностью избавиться от нежелательных ароматов и предотвратить их появление в будущем.

Ещё одна зона, требующая внимания, — мусорное ведро. Даже если вы регулярно выносите мусор, запах может оставаться. Чтобы с ним справиться, насыпьте немного соды в ведро — она эффективно поглощает запахи. Кроме того, вместо соды можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов, который также отлично справляется с этой задачей, оставляя кухню свежей и приятной.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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