Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены

Не каждая хозяйка знает, что в доме есть вещи, которые нужно регулярно обновлять. Это важно, потому что игнорирование таких замен может негативно сказаться на вашем здоровье.
Приправы
Приправы и специи нужно обновлять каждый год. Молотые пряности, сушёные травы и семена хранятся максимум 12 месяцев. По истечении этого срока они могут потерять вкусовые качества и даже вызвать тошноту или изжогу.
Полотенца
Кухонные полотенца часто быстро изнашиваются из-за регулярного использования. Кроме того, они склонны к накоплению жирных пятен, которые трудно вывести, что может стать рассадником бактерий.
Фильтр для воды
Картриджи фильтров следует менять каждые шесть месяцев. В крайнем случае — раз в год. Если этого не делать, фильтр перестанет эффективно очищать воду, что может сказаться на её качестве.
Пластиковая тара
Пластиковые контейнеры для еды нужно заменять минимум раз в год. Со временем пластик становится небезопасным, особенно при нагревании в микроволновой печи, когда он выделяет вредные вещества.
Тапочки
Изношенные домашние тапочки могут стать причиной грибковых инфекций. Также не стоит использовать их для коротких прогулок на улице — это нарушает гигиену, увеличивая риск заражения.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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